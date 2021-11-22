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Смертельное столкновение: в Житомирской области трагически погибли супруги

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Смертельное столкновение: в Житомирской области трагически погибли супруги

Фото: facebook.com/vinn.police

На трассе произошла авария.

На автодороге "Житомир – Выступовичи – Могилев-Подольский" столкнулись транспортные средства, погибли супруги.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

По информации правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Житомира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 39-летнего гражданина Молдовы.

В результате ДТП водитель Chevrolet и его 47-летняя жена погибли на месте происшествия.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, крупная авария произошла в Запорожье. Там на окраине города маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры. Травмировались шесть человек. Трое из них – тяжело. Пострадал и водитель буса. Правоохранители до сих пор не могут его допросить – не разрешают врачи.

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