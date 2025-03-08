Смертельное сжигание сухостоя: в Ивано-Франковской области погибла пенсионерка

В области было зарегистрировано 82 пожара в экосистемах.

В селе Борники, Тлумацкой территориальной громаде, спасатели обнаружили тело 83-летней женщины. По предварительной информации, она могла погибнуть в результате сжигания сухой травы.

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

По данным ГСЧС, это уже третья смерть в регионе, связанная со сжиганием сухостоя. Несмотря на многочисленные оговорки, жители продолжают поджигать траву, что приводит к опасным пожарам и роковым случаям.

Спасатели вместе с полицией, экологической инспекцией и лесными хозяйствами проводят рейды в общинах области, чтобы предотвратить новые возгорания и выявить нарушителей.

Специалисты напоминают, что сжигание сухой травы незаконно и может повлечь за собой не только штрафы, но и трагедии.

Последствия пожара

Последствия пожара в Прикарпатье

Напомним, в селе Заможное Житомирского района пожар унес жизни четырех человек, среди погибших есть дети.

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