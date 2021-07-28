Смертельное травмирование ребенка в фонтане: в Днепре проверят безопасность эксплуатации сооружения

Смертельное травмирование ребенка в фонтане: в Днепре проверят безопасность эксплуатации сооружения

Прокуратура инициировала проверку строительства и проектирования фонтана, где травмировался ребенок.

В Днепре в рамках уголовного производства проверят безопасность эксплуатации фонтана, где 4-летний ребенок получил смертельные травмы.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сведения по факту смертельного травмирования ребенка Правобережная окружная прокуратура Днепра внесла в ЕРДР и начато уголовное производство по ч.2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель человека).

"В рамках этого уголовного производства будет проверено безопасность проектирования и строительства указанного сооружения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 23 июля 2021 во время пребывания в сквере "Прибрежный" в городе Днепр 4-летний мальчик, играя в фонтане, получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

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