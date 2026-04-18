Смертельное застолье в Одесской области: мужчина жестоко убил свою невестку — какой приговор получил
На теле погибшей обнаружили многочисленные травмы, свидетельствующие об упорной борьбе за жизнь.
В Одесской области новогоднее застолье закончилось убийством. Местный житель во время празднования зарезал свою невестку. Трагедия произошла на фоне употребления алкоголя и внезапного конфликта.
Об этом стало известно из приговора Единого государственного реестра судебных решений.
По материалам дела мужчина и его невестка праздновали приход Нового года дома. Во время застолья между родственниками возник острый спор. Причиной агрессии стали личные оскорбления, быстро переросшие в неконтролируемую драку.
В разгар конфликта мужчина схватил со стола кухонный нож и начал наносить женщине удары. Нападающий целился в жизненно важные органы — шею и грудную клетку. По данным следствия, ранения оказались роковыми.
Судебно медицинская экспертиза подтвердила жестокость преступления. Установлено, что в результате ушибов у женщины были повреждены легкие, крупные сосуды и другие внутренние органы. Потерпевшая потеряла критическое количество крови и скончалась на месте.
Кроме ножевых ранений, на теле погибшей обнаружили многочисленные кровоподтеки и другие травмы. Специалисты предполагают, что женщина до последнего пыталась отбиться от нападающего. Экспертиза также подтвердила, что оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
Какой приговор суда
После задержания злоумышленник не пытался скрыть правду. Дело рассматривалось в упрощенном порядке, поскольку мужчина полностью признал свою вину.
В ходе судебного заседания обвиняемый подтвердил все обстоятельства убийства.
«Я сожалею о содеянном. Именно я нанес эти удары», — заявил мужчина в суде.
Несмотря на раскаяние, суд признал состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Действия подсудимого квалифицировали как умышленное убийство. Судья вынес окончательный приговор: ближайшие 8 лет мужчина проведет за решеткой.
