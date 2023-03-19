Смертельное землетрясение в Южной Америке и обращение Верещук к россиянам: главные новости ночи 19 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 19 марта 2023 года:
- Мощное землетрясение в Южной Америке: погибли по меньшей мере 13 человек Читать далее –>
- Обстрел Краматорска кассетными боеприпасами: подробности местных жителей (видео) Читать далее –>
- Верещук призвала россиян предоставить списки вывезенных оккупантами украинских детей Читать далее –>
- Киевляне проголосовали за переименование площади Льва Толстого: какое название выбрали Читать далее –>
- Израильтяне 11-ю неделю подряд митинговали против судебной реформы: полиция применила водометы Читать далее –>
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