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Смертельное землетрясение в Южной Америке и обращение Верещук к россиянам: главные новости ночи 19 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
523
Время на прочтение
1 мин
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Смертельное землетрясение в Южной Америке и обращение Верещук к россиянам: главные новости ночи 19 марта

В Южной Америке произошло смертельное землетрясение

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 марта 2023 года:

  • Мощное землетрясение в Южной Америке: погибли по меньшей мере 13 человек Читать далее –>
  • Обстрел Краматорска кассетными боеприпасами: подробности местных жителей (видео) Читать далее –>
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  • Израильтяне 11-ю неделю подряд митинговали против судебной реформы: полиция применила водометы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
523
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