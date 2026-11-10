Смертельные атаки на энергетиков: МАГАТЭ сообщило о погибших на ЗАЭС и ТЭС — срочное заявление

ЗАЭС Фото иллюстративная / © Associated Press

Реклама

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о гибели двух работников энергетических объектов в Запорожской области в результате атак беспилотников. Один из погибших работал на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), другой — на расположенной неподалеку от Запорожской тепловой электростанции (ТЭС).

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ от 9 ноября 2026 года в соцсети X.

Реклама

Там отметили, что гибель работника ЗАЭС стала очередным инцидентом, непосредственно затрагивающим персонал станции и создающим дополнительные угрозы для ядерной безопасности в условиях войны.

Реклама

Отдельно сообщается, что в тот же день в результате атаки дрона погиб работник расположенной вблизи Запорожской ТЭС. Это произошло через несколько дней после сообщения о гибели еще одного сотрудника ЗАЭС в результате атаки беспилотника.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил смертельные удары. По его словам, такие атаки неприемлемы и нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

«Все подобные нападения на работников атомных электростанций должны немедленно прекратиться», — подчеркнул Гросси.

Он также добавил, что персонал всех атомных объектов должен иметь возможность выполнять свою важную работу без чрезмерного стресса или страха за свою жизнь.

Реклама

Напомним, на оккупированной Запорожской АЭС произошла серия смертельных инцидентов, связанных с атаками беспилотников. В частности, погиб сотрудник расположенной неподалеку тепловой электростанции. В МАГАТЭ предупредили о новых угрозах ядерной безопасности.

Ранее уже говорилось, что из-за потери одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ обе станции снизили мощность энергоблоков.

Новости партнеров