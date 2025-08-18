Смертельные атаки по Украине 18 августа: Зеленский жестко отреагировал

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары России по украинским городам сегодня, 18 августа.

Об этом говорится в сообщении главы государства.

«Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Все хотят достойного мира и подлинной безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, Одессе, жилым домам, нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей», — отметил он.

«Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому требуются надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никаких вознаграждений за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать „стоп“ должна именно Москва», — добавил президент.

Напомним:

В результате удара дронами по Харькову по состоянию на сегодняшний день известно о семи погибших, самой маленькой девочке — полтора года, и десятки пострадавших, среди которых есть и дети.

В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех погибших.