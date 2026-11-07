ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
692
Время на прочтение
2 мин

Смертельные авиаудары по Комышевасу: разведка установила, кто спланировал и выполнил атаку на подземное укрытие.

ГУР установило летчиков четырех истребителей, сбросивших авиабомбы на школу в Камышевасе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Камышевахе.

Атака на Камышевахе. / © Национальная полиция Украины

Украинская разведка установила военных России, причастных к авиаудару по школе в Камышевасе Запорожской области. В результате атаки на здание, где граждане получали гуманитарную помощь и скрывались от обстрелов, погибли по меньшей мере 55 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

По данным ГУР, смертельную операцию спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр». Для атаки привлекли четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Кроме того, установлены лица шести российских летчиков, которые осуществляли сброс авиабомб на Камышевахе:

  • капитан Сергей Елисеев;

  • капитан Дмитрий Зверев;

  • старший лейтенант Родион Плотников;

  • старший лейтенант Никита Игнатьев;

  • старший лейтенант Максим Соколенко;

  • лейтенант Вадим Перекрест.

Личность экипажа еще одного российского самолета устанавливают.

Удары по Камышевасу — детали от ГУР

В ГУР отметили, что около 09:45, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на гимназию «Родник». В результате ударов был разрушен спортивный зал и хозяйственное здание. На видео с погибшего бодикамеры полицейского видно, что после первой атаки на помощь прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, представители власти и гражданские жители. Во время новой воздушной тревоги они пытались скрыться от российских авиабомб в подземном укрытии здания.

Приблизительно через час кафиры нанесли повторный и более сверхмощный удар: сбросили ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где располагались пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей. После взрыва тяжелой авиабомбы люди оказались под завалами.

Поисково-спасательная операция длится уже шестые сутки. По состоянию на утро 7 ноября количество погибших возросло до 55 человек. Впрочем, часть найденных тел до сих пор не удалось идентифицировать. У родственников пропавших без вести отобрали образцы ДНК. По предварительным оценкам, под развалинами могут оставаться тела еще около 30 человек.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie