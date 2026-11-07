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- Украина
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Смертельные авиаудары по Комышевасу: разведка установила, кто спланировал и выполнил атаку на подземное укрытие.
ГУР установило летчиков четырех истребителей, сбросивших авиабомбы на школу в Камышевасе.
Украинская разведка установила военных России, причастных к авиаудару по школе в Камышевасе Запорожской области. В результате атаки на здание, где граждане получали гуманитарную помощь и скрывались от обстрелов, погибли по меньшей мере 55 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
По данным ГУР, смертельную операцию спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр». Для атаки привлекли четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
Кроме того, установлены лица шести российских летчиков, которые осуществляли сброс авиабомб на Камышевахе:
капитан Сергей Елисеев;
капитан Дмитрий Зверев;
старший лейтенант Родион Плотников;
старший лейтенант Никита Игнатьев;
старший лейтенант Максим Соколенко;
лейтенант Вадим Перекрест.
Личность экипажа еще одного российского самолета устанавливают.
Удары по Камышевасу — детали от ГУР
В ГУР отметили, что около 09:45, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на гимназию «Родник». В результате ударов был разрушен спортивный зал и хозяйственное здание. На видео с погибшего бодикамеры полицейского видно, что после первой атаки на помощь прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, представители власти и гражданские жители. Во время новой воздушной тревоги они пытались скрыться от российских авиабомб в подземном укрытии здания.
Приблизительно через час кафиры нанесли повторный и более сверхмощный удар: сбросили ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где располагались пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей. После взрыва тяжелой авиабомбы люди оказались под завалами.
Поисково-спасательная операция длится уже шестые сутки. По состоянию на утро 7 ноября количество погибших возросло до 55 человек. Впрочем, часть найденных тел до сих пор не удалось идентифицировать. У родственников пропавших без вести отобрали образцы ДНК. По предварительным оценкам, под развалинами могут оставаться тела еще около 30 человек.