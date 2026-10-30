Смертельные ловушки для бойцов ВСУ: как РФ через фейковых девушек и отравленный алкоголь убивает иностранных легионеров

Колумбийские добровольцы / Фото: 47 омбр «Магура»

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Россия, используя агентов, с начала года убила в тылу двух граждан Колумбии, которые служили в Силах обороны Украины.

Об этом в интервью УНИАН рассказал исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

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«Один проходил службу по контракту и погиб в Запорожье. Второй был разведчиком-сапером и погиб в Харькове; в этом производстве подозреваемыми являются две несовершеннолетние. В Запорожье военный общался с "Юлей". Личность женщины по фотографиям следствие пока не установило. Одна из версий — эти изображения могли быть созданы искусственным интеллектом. Отмечу, что это именно версия, которую проверяем», — рассказал он.

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Цуцкиридзе отметил, что иностранные военные, служащие в Силах обороны, должны получать такие же предостережения об опасности в тылу, как и украинские бойцы. По словам Цуцкиридзе, военных должны настораживать чрезмерный интерес к месту службы, месту пребывания, к распорядку дня от малознакомых людей.

Также это могут быть просьба отправить фото в форме, настойчивое желание встретиться наедине, непонятная спешка или требование никому не рассказывать об общении.

Цуцкиридзе подчеркнул, что угроза может быть от предложения подарков, алкоголя, лекарств или других веществ, происхождение которых невозможно проверить. Также Цуцкиридзе призвал быть осторожными и со старыми знакомыми, которые проявляют внезапный интерес к службе.

Как агенты РФ входят в доверие к военным

Чиновник отметил, что первый контакт может быть вполне обычным. Это может быть знакомство в Интернете, которое переходит в личное общение. Также РФ использует и старые знакомства.

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«На Житомирщине два исполнителя давно знали будущую жертву и вместе с ней употребляли наркотики. Куратор использовал уже имеющееся доверие между людьми. В другом производстве военный общался с девушкой в Telegram. Они регулярно выходили на видеосвязь, хотя лично не встречались. Впоследствии она предложила подарок — бутылку виски, которую ему предстояло выпить дома во время их очередного видеообщения. Напиток с метадоном от ее имени подготовил и прислал другой исполнитель. Военный погиб», — рассказал Цуцкиридзе.

Как Россия выбирает цели для убийства

По словам Цуцкиридзе, в части случаев российским заказчикам достаточно, чтобы исполнитель просто убил человека, служащего в ВСУ. Иногда должность, звание или доступ к чувствительной информации могут вообще не иметь значения.

«В одном из производств исполнитель получил задание убить любого военного. В итоге убил гражданского мужчину холодным оружием и попытался выдать его куратору за военнослужащего. Заказчику требовался сам факт убийства украинского военного», — рассказал он.

Цуцкиридзе добавил, что заказчики могут выбирать и военных, к которым исполнитель может приблизиться. Это может быть человек из окружения или просто военный в Сети.

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Ранее мы писали о том, что на Запорожском направлении вместе с украинскими защитниками рубежи держат более 3 тысяч иностранных легионеров. Вместе проходят слаживание на полигонах, удерживают позиции на «нуле», а теперь и уничтожают оккупантов с помощью дронов.

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