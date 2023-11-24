Смертельные обстрелы Чернобаевки: в ОВА назвали вероятные причины удара

Российская оккупационная армия могла кассетными снарядами обстрелять Чернобаевку в Херсонской области из-за анонса похорон военного.

Об этом в эфире "Радио свобода" заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, перед днем обстрела сельсовет сообщил в Сети о прощании с погибшим военным. Впрочем, глава ОВА Александр Прокудин в преддверии удара обратился к правоохранителям, чтобы расследовать этот инцидент. Поэтому в процедуру прощания были внесены изменения.

"Все эти данные переданы в правоохранительные органы еще 22 ноября. Председатель ОВА дал поручение письменное Михаилу Линецкому — это глава Херсонского района, чтобы он провел служебное расследование по этому случаю в Чернобаевском сельском совете еще до обстрела...В частности, в сообщенные правоохранительные органы, прокуратура, СБУ по этому случаю", — сказал Толоконников.

Россияне ударили не по тому месту, где проходили похороны. Вместе с тем Толоконников подчеркнул: нельзя окончательно утверждать, что обстрел произошел из-за анонса сельского совета.

"Сам обстрел был не по тому месту, где именно планировалось мероприятие (погребение). Конечно, мы не можем этого отвергать, потому что это логично", — добавил он.

Напомним, оккупационные войска в четверг, 23 ноября, ударили по Чернобаевке в Херсонской области. Враг гнал по населенному пункту кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли три человека.

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