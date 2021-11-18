Смертельный диагноз: в Харькове родители больных СМА детей устроили акцию

В регионе не профинансированы необходимые препараты.

Картонные макеты детей в центре Харькова, а на них футболки с надписью смертельного диагноза – спинальная мышечная атрофия (СМА). Родители больных малышей хотят напомнить местным властям о необходимости принятия программы помощи таким детям, как это делают в Киеве, Львове и других городах Украины.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 18 ноября.

Отмечается, что в Харьковской области профинансировать медпрепараты все никак не могли – то директора профильного департамента уволили, то средств не хватало. Но сейчас, уверяют в администрации, все вопросы решили и со следующего месяца помощь будет.

Дети с таким диагнозом нуждаются в ежедневном лечении, ведь эта болезнь блокирует работу белка в организме, из-за чего больным тяжело двигаться и дышать.

Спинальная мышечная атрофия: в Харькове родители больных детей устроили акцию