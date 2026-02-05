Смертельный дрифт на замерзшем водоеме: авто с людьми провалилось под лед (фото)

Дрифт на замерзшем водоеме закончился трагедией

На обводном канале вблизи села Лебедевка Вышгородского района Киевской области во время катания по замерзшему водоему автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед. Уже вторые сутки спасатели проводят поисковые работы в сверхсложных условиях — при низкой температуре и сильном снегопаде.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Место вероятного затопления удалось установить после появления видео, на котором видно, как авто дрифтует по льду и в определенный момент исчезает под водой.

Спасатели разрезали лед, и с помощью подводного дрона установили: автомобиль находится на глубине более 4 метров.

В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось работать в сложных условиях: из-за большой толщины льдов пришлось вырезать метр за метром, а толстый слой ила создавал почти нулевую видимость под водой, поэтому водолазы работали практически вслепую.

С помощью троса и лебедки автомобиль протянули подо льдом почти с середины водоема, прорезали отверстие и вытащили на берег.

В машине было тело одного погибшего мужчины, 1971 года рождения. Второго мужчину в салоне авто не обнаружили. Поисковые работы продолжаются.

В ГСЧС еще раз предупредили любителей экстремальных развлечений на льду о смертельной опасности.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили об опасности массовых развлечений на льду Киевского моря. Спасатели отметили, что не могут гарантировать безопасность пребывания на льду, особенно для водителей транспортных средств.