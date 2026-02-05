- Дата публикации
Смертельный дрифт на замерзшем водоеме: авто с людьми провалилось под лед (фото)
Тело одного погибшего мужчины вытащили из ледяной воды, другого погибшего все еще ищут спасатели.
На обводном канале вблизи села Лебедевка Вышгородского района Киевской области во время катания по замерзшему водоему автомобиль УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед. Уже вторые сутки спасатели проводят поисковые работы в сверхсложных условиях — при низкой температуре и сильном снегопаде.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Место вероятного затопления удалось установить после появления видео, на котором видно, как авто дрифтует по льду и в определенный момент исчезает под водой.
Спасатели разрезали лед, и с помощью подводного дрона установили: автомобиль находится на глубине более 4 метров.
В ГСЧС отметили, что спасателям пришлось работать в сложных условиях: из-за большой толщины льдов пришлось вырезать метр за метром, а толстый слой ила создавал почти нулевую видимость под водой, поэтому водолазы работали практически вслепую.
С помощью троса и лебедки автомобиль протянули подо льдом почти с середины водоема, прорезали отверстие и вытащили на берег.
В машине было тело одного погибшего мужчины, 1971 года рождения. Второго мужчину в салоне авто не обнаружили. Поисковые работы продолжаются.
В ГСЧС еще раз предупредили любителей экстремальных развлечений на льду о смертельной опасности.
Напомним, ранее в ГСЧС предупредили об опасности массовых развлечений на льду Киевского моря. Спасатели отметили, что не могут гарантировать безопасность пребывания на льду, особенно для водителей транспортных средств.