Смертельный отдых: на Житомирщине в реке утонули двое мужчин

Тела обнаружили на следующий день.

Во время отдыха на реке Висла в поселке Романов утонули двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Мужчины пошли купаться, периодически погружались с головой в воду, а впоследствии совсем исчезли из виду. Дети сразу бросились их спасать. Однако попытки оказались тщетными, и взрослые вызвали спасателей", — говорится в сообщении спасателей.

До девяти вечера спасатели пытались найти мужчин в воде, но с наступлением темноты поисковые работы приостановили и продлили уже утром 1 июня.

Водолазы Житомирской областной коммунальной спасательной службы на воде подняли и доставили на берег тела обоих мужчин, 1985 и 1989 годов рождения.

Ранее стало известно, что в Винницкой области утонул ребенок.

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