Смертельный отдых: в Черниговской области двоих мужчин ударило током во время плавания в озере

Смертельный отдых: в Черниговской области двоих мужчин ударило током во время плавания в озере

По словам очевидцев, погибшие мгновенно пошли ко дну.

В Черниговской области в воскресенье, 15 августа, двое мужчин утонули во время отдыха в туристско-гостиничном комплексе "Бреч" возле города Корюковка.

Об этом со ссылкой на очевидца Евгения Кириенко сообщает "Общественное".

Отмечается, что погибшие были сотрудниками одной из черниговских IT-компаний. Евгений, который плавал на сапах в семи-восьми метрах от места инцидента, рассказал, что наблюдал в водоеме разряды тока.

"Вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он выдал характерный крик, будто бы судорожный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно с воды", — рассказал мужчина.

Никакой борьбы или попытки выплыть, говорит Евгений, не было, а другой коллега, бросившийся на помощь к Владиславу, пошел ко дну "с такими же симптомами".

"Также был крик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл (на сапе. — Ред.) в их сторону, понял, что это — ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды", — добавил очевидец.

Евгений убежден в том, что коллег ударило током. "Пришел сотрудник комплекса, он был одет в форму охранника. Он сел на сап и начал веслом доставать тело. Но он говорил, что бьет током. И не позволял подходить к воде", — отметил он.

По словам мужчины, медики реанимировали обоих утопленников около часа, но безрезультатно — смерть установили на месте.

Администрация комплекса от комментариев отказалась. Тем временем правоохранители открыли производство по статье об убийстве по неосторожности, санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет заключения.

Причину смерти мужчин устанавливают.

Ранее на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. Его оставили у берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.

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