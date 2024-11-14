Смертельный побег: ГПСУ задержала 11 уклонистов, которых мог порвать медведь

Путешественники направлялись в Румынию в обход пунктов пропуска, однако не учли несколько факторов.

В четверг, 14 ноября, у границы с Румынией пограничники обнаружили 11 мужчин призывного возраста. Уклоняющие прибыли из разных регионов Украины и пытались нелегально скрыться за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники во время патрулирования заметили признаки медведей, которые могли напасть на беглецов. Задержанные нарушители являются жителями из разных областей: трое из Ивано-Франковской области, и по двое из Николаевщины, Днепропетровщины, Сумщины и Одесщины.

Работники ГНСУ зафиксировали следы медведя

Их обнаружили во время патрулирования инспекторов пограничной службы "Богдан". Беглецы пытались попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.

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"Путешественники направлялись в Румынию в обход пунктов пропуска, однако не учли несколько факторов. Самый главный — это тот, что пограничники патрулируют государственную границу при любых погодных условиях и днем, и ночью", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, мужчинам могла угрожать смертельная опасность.

В ГНСУ также отметили, что на западных участках границы из-за снегопадов существенно ухудшились погодные условия. Ночью в некоторых районах горной местности температура опустилась ниже нуля.

Напомним, государственное бюро расследований разоблачило в одном из судов Донецкой области схему избегания от мобилизации из-за фиктивного развода и установления опеки над детьми.

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