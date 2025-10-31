Смертельный потоп в Одессе: суд избрал меры пресечения восьми должностным лицам, Труханов — на очереди

Четверо из подозреваемых по делу об смертельном потопе в Одессе могут оказаться в СИЗО / © Офис Генерального прокурора

В Одессе разворачивается резонансное дело по служебной халатности, которое привело к гибели девяти человек во время масштабного потопа. По ходатайству прокуроров, суд избрал меры пресечения восьми подозреваемым — должностным лицам Одесского городского совета и руководителям коммунального предприятия «Городские дороги». Фигурантам дела инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей или другие тяжкие последствия.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Какие меры пресечения избрал суд

Подозреваемые, среди которых высокопоставленные должностные лица городского совета и ключевые работники КП «Городские дороги», получили различные меры предосторожности. Следствие считает, что именно их халатность стала причиной трагедии.

Среди фигурантов: восемь действующих и бывших чиновников:

Заместитель городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Заместитель городского головы – ночной домашний арест.

Директор Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Директор Департамента муниципальной безопасности, главный инженер и директор КП «Городские дороги» – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн для каждого.

Начальник структурного подразделения и главный инженер структурного подразделения КП «Городские дороги» – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Таким образом, суд признал обоснованными подозрения против восьми человек, четверо из которых могут оказаться в СИЗО.

Суд взялся за эксмера Одессы

Помимо восьми чиновников, правоохранители также расследуют роль в трагедии бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова.

«Также сообщаем, что по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы», — говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 30 сентября, Одессу накрыла непогода. В городе за пол дня выпала почти месячная норма осадков. В результате рекордной непогоды погибли девять человек , среди которых ребенок.