Смертельный пожар под Винницей и четвертая COVID-прививка в Израиле. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Винницкой области в результате пожара в комплексе отдыха "Баттерфляй" погиб один человек, а еще двое пострадали. Читать дальше –>
- В Израиле анонсировали начало кампании по получению четвертой дозы вакцины против COVID-19 от Pfizer гражданами старше 60 лет и медицинскими работниками. Читать дальше –>
- Случаи заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон" по состоянию на вторник, 21 декабря, подтверждены на территории 106 стран мира. Читать дальше –>
- В Израиле был зафиксирован первый на территории страны летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон". Читать дальше –>
- В России в Челябинской области взорвался и загорелся отвод магистрального газопровода. В небо взвился огненный факел высотой несколько метров. M ytaty следующий ->