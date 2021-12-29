Смертельный пожар в COVID-больнице на Прикапатье: названа предварительная причина

Погибли четыре человека.
Причиной смертельного пожара в Косовской районной больнице в Прикарпатье могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Ивано-Франковская областная прокуратура уже начала расследование в производстве, "начавшемся по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди".
В настоящее время проводятся следственные действия. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии 28 декабря возник пожар. На месте пожара обнаружили тела двух человек — 76-летней женщины и 79-летнего мужчины. В морге, по данным медиков, находятся еще тела двух человек, причина их смерти устанавливается.
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