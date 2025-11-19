Смертельный "прилет" по многоэтажке в Тернополе: названа ракета, которая могла попасть в дом

Последствия атаки в Тернополе / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Утром 19 ноября во время атаки на Тернополь произошло попадание в одну из многоэтажек города. Предварительно это была крылатая ракета Х-101. а

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "КИЕВ24".

По его словам, предварительно ракета Х-101 попала в дом в Тернополе. Впрочем, было ли это прямое попадание или обломки, сказать точно пока нельзя, подчеркнул Игнат.

"Это будет определено на местах. Предварительно ракета Х-101 попала. Хочу отметить, что Россия не впервые попадает ракетами в жилые дома и густонаселенные места. Само применение подобных средств поражения - как баллистических, так и крылатых ракет по городам, это уже терроризм", - подчеркнул он.

Игнат также добавил, что основная атака врага в эту ночь была направлена на западные области. оккупанты запустили ракеты Х-101, "Калибр" и с севера летела одна баллистическая ракета. Пусков по стратегической авиации не было. Ночью также не летели "Кинжалы".

Напомним, с утра во время воздушной тревоги в Тернополе раздавались сильные взрывы. ПС предупреждали о ракетах в направлении города. После взрывов разные районы затянуло дымом.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне ударили прямо по жилым домам. Известно о десятках пострадавших. По меньшей мере, десять человек погибли.

