Смертельный рассвет в Запорожье: вражеский дрон уничтожил остановку и убил продавщицу (видео)

Атака на Запорожье

В ночь на 15 апреля 2026 года российские войска атаковали Запорожье. Под удар оккупантов попала остановка общественного транспорта и жилые кварталы. На местах попадания вспыхнули пожары, есть погибшая.

Об этом говорится в материале ТСН.

Первые взрывы в областном центре прогремели около пяти часов утра, когда горожане еще спали. Сначала во всех районах Запорожья был слышен характерный гул «шахедов», а затем серия мощных взрывов. Враг целенаправленно направил беспилотников на гражданские объекты.

«Они были очень громкими. Враг целил беспилотников. Под ударом оказался и центр, и жилые кварталы», — отмечает корреспондентка ТСН.

В центре города вражеский дрон попал прямо в остановку общественного транспорта. На месте трагедии погибла 74-летняя женщина, работавшая продавщицей в киоске.

От торговой точки не осталось практически ничего, а взрывной волной серьезно повредило соседнее здание. Прибывшие по вызову спасатели уже ликвидировали пламя.

Еще одно попадание зафиксировали в другом районе Запорожья. Там оккупанты ударили по автостоянке. В результате атаки повреждены и полностью сгорели десятки автомобилей местных жителей. К счастью, в этом районе обошлось без пострадавших.

Кроме того, зафиксирован «прилет» по территории одного из предприятий города. Специалисты проводят обследование территории и устанавливают объемы разрушений.

На всех местах вражеских ударов продолжают работать экстренные службы и специалисты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ТСН ПОБЫВАЛА В ЭПИЦЕНТРЕ УДАРА ПО ЗАПОРОЖЬЮ!

Напомним, в ночь на 15 апреля российские войска трижды атаковали промышленную зону Сум с помощью беспилотников.

По данным ГСЧС, во время первого удара возник пожар, который спасателям удалось быстро локализовать. Впрочем, во время ликвидации огня оккупанты нанесли повторный удар по месту работы чрезвычайников.

Впоследствии враг снова атаковал ту же локацию, вызвав новое возгорание, которое также было ликвидировано. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также ночью россияне атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками, попав в объекты портовой инфраструктуры.

В результате попаданий возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. К работам были привлечены десятки чрезвычайников и техника ГСЧС.

По данным Одесской ОВА, зафиксированы повреждения складских и административных зданий. В то же время, информации о погибших или пострадавших не поступало.