Смертельный туризм в Закарпатье: спасатели нашли парня и его погибшего отца, которые накануне вышли в горы

Смертельный туризм в Закарпатье: спасатели нашли парня и его погибшего отца, которые накануне вышли в горы

Отец и сын вышли в горы и больше не выходили на связь.

В течение вторника, 5 апреля, продолжались поисковые работы в районе Мармаросского массива на Раховщине, сообщает ГСЧС Украины.

Первое сообщение поступило в Службу спасения в 07:05. Речь шла о группе из семи человек, включая проводников, нуждающихся в помощи.

"Их розысками занимались спасатели совместно с пограничниками. Последние обнаружили людей в заброшенном доме лесника на горной долине Лисича. Спасатели транспортировали граждан в село Деловое и передали работникам погранслужбы", — отметили в ГСЧС.

ГСЧС

В то же утро, в 09:40, поступил звонок по отношению к киевлянам — отцу и сыну, которые вышли в горы накануне и с тех пор не выходили на связь с родственниками.

Последним известным местом пребывания людей была долина Струнга.

Однако там спасатели не обнаружили заблудившихся следов.

"Уже ночью волонтеры нашли сына с признаками обморожения ног на румынской стороне. Также во время проведения поисков было обнаружено тело мужского пола. В настоящее время решается вопрос их транспортировки на территорию Украины", — сообщил спасатели.

Напомним, в Карпатах ухудшится погода.