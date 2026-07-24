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- Украина
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Трагедия в Киевской области: как Силы обороны отбивали атаку по выставке
Россия нанесла удар баллистическими ракетами, противокорабельным вооружением ударными беспилотниками.
Днем враг нанес коварный ракетный удар по двум регионам Украины, а также организовал масштабный налет ударных беспилотников. В результате попадания баллистики в Бучанском районе Киевской области есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Атака баллистики Киевской области
Около половины двенадцатого дня российская армия выпустила три баллистических ракеты типа «Искандер-М» или С-400 с северного направления. Благодаря оперативной реакции украинских военных, одну из ракет украинской ПВО удалось успешно перехватить.
К сожалению, две другие вражеские цели прорвали защиту и попали на территории Бучанского района.
Удар по Одесской области
Почти одновременно с обстрелом столичного региона, около 11:45, оккупанты направили свое оружие на юг страны. На этот раз враг использовал две сверхзвуковые противокорабельные ракеты “Оникс”, которые были запущены с территории временно оккупированного Крыма.
Благодаря активному и профессиональному противодействию Сил обороны Украины эти опасные ракеты не смогли достичь своих целей на территории Одесской области.
Массированный налет беспилотников
Кроме ракетного террора, в украинском небе фиксировалась очень высокая активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности радиотехнические войска обнаружили 95 средств воздушного нападения.
В промежутке между 7 утра и половиной пятого вечера российские войска запустили более девяноста дронов, причем более трети из них были реактивными.
Несмотря на сложные условия и массированность атаки, украинским зенитчикам и подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось эффективно очистить воздушное пространство.
"В результате боевой работы (по состоянию на 16.30) противовоздушной обороной сбит/подавлен 81 вражеский БпЛА", - сообщили в ведомстве.
"Просим не пренебрегать безопасностью, следить за сообщениями из официальных источников и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, особенно когда есть угроза баллистики", - призвали военные.
Напомним, в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российской ракеты по полигону. Число погибших возросло до 10 человек, ранения получили 100 человек.