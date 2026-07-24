Трагедия в Киевской области: как Силы обороны отбивали атаку по выставке

Россия применила Искандеры и рекордное количество дронов / © ТСН.ua

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Днем враг нанес коварный ракетный удар по двум регионам Украины, а также организовал масштабный налет ударных беспилотников. В результате попадания баллистики в Бучанском районе Киевской области есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Атака баллистики Киевской области

Около половины двенадцатого дня российская армия выпустила три баллистических ракеты типа «Искандер-М» или С-400 с северного направления. Благодаря оперативной реакции украинских военных, одну из ракет украинской ПВО удалось успешно перехватить.

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К сожалению, две другие вражеские цели прорвали защиту и попали на территории Бучанского района.

Удар по Одесской области

Почти одновременно с обстрелом столичного региона, около 11:45, оккупанты направили свое оружие на юг страны. На этот раз враг использовал две сверхзвуковые противокорабельные ракеты “Оникс”, которые были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

Благодаря активному и профессиональному противодействию Сил обороны Украины эти опасные ракеты не смогли достичь своих целей на территории Одесской области.

Массированный налет беспилотников

Кроме ракетного террора, в украинском небе фиксировалась очень высокая активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности радиотехнические войска обнаружили 95 средств воздушного нападения.

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В промежутке между 7 утра и половиной пятого вечера российские войска запустили более девяноста дронов, причем более трети из них были реактивными.

Несмотря на сложные условия и массированность атаки, украинским зенитчикам и подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось эффективно очистить воздушное пространство.

"В результате боевой работы (по состоянию на 16.30) противовоздушной обороной сбит/подавлен 81 вражеский БпЛА", - сообщили в ведомстве.

"Просим не пренебрегать безопасностью, следить за сообщениями из официальных источников и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, особенно когда есть угроза баллистики", - призвали военные.

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Напомним, в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российской ракеты по полигону. Число погибших возросло до 10 человек, ранения получили 100 человек.

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