Дата публикации
Категория
Украина
Смертельный удар по Черноморску: россияне попали по рынку

По предварительным данным, погибли два человека, семь получили ранения, некоторые в тяжелом состоянии.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Россияне ударили по рынку

Россияне ударили по рынку / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Российские дроны утром ударили по рынку в Черноморске в Одесской области — погибли два человека, еще семь ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт, взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте удара / © Олег Кипер / Одесская ОВА

На месте удара / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ранее местные власти сообщили, что Одесчина ночью подверглась атаке российских дронов — был поврежден объект энергетики, ранен человек.

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробаллистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.

В Киеве, по последним данным, четверо погибших. На местах ударов продолжают работать спасатели.

