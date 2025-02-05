Смертельный удар по Изюму: власти сообщили о последствиях и показали фото

В Изюме после нанесенного РФ ракетного удара продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела повреждены 3 многоквартирных дома, более 10 частных домов и 7 единиц транспорта. Частично разрушено здание Изюмского городского совета. Выбито около 800 окон, повреждены крыши на частных домах", — написал он.

Фото: Олег Синєгубов

Последствия атаки

Среди пострадавших - девушка 15 лет, ее состояние среднее. После оказания медицинской помощи находится дома с родителями. Мальчик 6 лет с мамой находится в медучреждении. Девушка 14 лет в тяжелом состоянии, находится в медучреждении.

Фото: Олег Синєгубов

Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Изюма

Напомним, россияне 4 февраля ударили по Изюму. Из-за атаки погибли пять человек, количество пострадавших возросло до 55.

По предварительным данным, российские оккупанты попали ракетой 9М723 из ОТРК "Искандер-М" по центру Изюма, а именно в здание городского совета. Вблизи расположены многие госведомства, в том числе налоговая, ЦНАП, управление соцзащиты, а еще — жилые дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АД В ИЗЮМЕ: 57 ПОСТРАДАВШИХ, погибла БЕРЕМЕННАЯ! ЖУТКИЕ подробности РАКЕТНОГО УДАРА!

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