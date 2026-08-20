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В Киеве количество погибших в результате российской атаки возросло до восьми человек, 33 человека пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Спасатели деблокировали из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки столицы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах», — говорится в сообщении.

Российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву в течение ночи 20 августа.

По информации спасателей, предварительные последствия вражеского обстрела столицы:

Святошинский район: зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Поднялись пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 квадратных метров — их уже удалось локализовать. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 квадратных метров.

Соломенский район: зафиксировано разрушение 8-го и 9-го этажей в девятиэтажном жилом доме, поднялся пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах. Также выбиты окна в здании медицинского учреждения, загорелись пожары автомобилей, гаражей и магазина. Еще в двух жилых домах и укрытии школы люди оказались заблокированы. По другому адресу в медицинском заведении взрывной волной разбиты окна, загорелось подсобное помещение и автомобиль на площади 50 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать.