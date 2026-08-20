- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2808
- Время на прочтение
- 2 мин
Смертельный удар по Киеву: количество жертв возросло — последние данные (обновлено)
Спасатели продолжают работу в трех районах столицы.
В Киеве количество погибших в результате российской атаки возросло до восьми человек, 33 человека пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Спасатели деблокировали из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки столицы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах», — говорится в сообщении.
Атака по Киеву 20 августа — что известно
Российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву в течение ночи 20 августа.
По информации спасателей, предварительные последствия вражеского обстрела столицы:
Святошинский район: зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Поднялись пожары в двух складских зданиях на площадях 500 и 1000 квадратных метров — их уже удалось локализовать. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 квадратных метров.
Соломенский район: зафиксировано разрушение 8-го и 9-го этажей в девятиэтажном жилом доме, поднялся пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах. Также выбиты окна в здании медицинского учреждения, загорелись пожары автомобилей, гаражей и магазина. Еще в двух жилых домах и укрытии школы люди оказались заблокированы. По другому адресу в медицинском заведении взрывной волной разбиты окна, загорелось подсобное помещение и автомобиль на площади 50 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать.
Дарницкий район: ракетный удар пришелся по территории нежилого объекта. Вспыхнули складские помещения и загорелись автомобили на площади около 1000 квадратных метров. Спасателям удалось спасти одного человека, он под наблюдением медиков