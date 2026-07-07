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Смертельный удар по Киеву: спасатели достали еще одно тело — последние данные
В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.
Количество погибших в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 19.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.
Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости
Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.
Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Киеву и области и призвал партнеров не медлить с поставками оружия и систем ПВО.