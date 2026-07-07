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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Смертельный удар по Киеву: спасатели достали еще одно тело — последние данные

В Дарницком районе спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Киеве после атаки РФ снова возросло число погибших

В Киеве после атаки РФ снова возросло число погибших / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Количество погибших в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 19.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Атака РФ на Киев 6 июля — последние новости

Напомним, ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев. Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по Киеву и области и призвал партнеров не медлить с поставками оружия и систем ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
1112
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