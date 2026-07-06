Смертельный удар по Киеву: Зеленский эмоционально отреагировал

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Киеву и области 6 июля и призвал партнеров не медлить с поставкой оружия и систем ПВО.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Этой ночью Киев был под массированным российским ударом. Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Повреждения зафиксированы более чем на 10 локациях города, в том числе в жилых домах. На сегодня известно, что, к сожалению, из-за этой атаки погибли 11 человек. Еще около 60 человек ранены. В Киевской области 16 пострадавших, погибли три человека», — уточнил он.

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В то же время президент заметил, что во время атаки не сбили баллистические ракеты:

«Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Пока ракеты до „Петриотов“ остаются на складах союзников, это только поощряет Россию дальше „побеждать“ жилые дома. У США и Европы достаточно силы этот террор остановить».

Атака по Киеву и области 6 июля — последние новости

Ночью, 6 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

В Киеве в результате российской атаки погибли по меньшей мере 11 человек, еще около 50 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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Киевщина также подверглась массированной российской атаке. Ее последствия стали причиной усиленных мер безопасности на железнодорожной сети региона. ГСЧС ввела ограничения на отдельных участках, из-за чего часть рейсов направили по объездным маршрутам. В Вишневом ситуация после ночных ударов особенно напряженная.

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