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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Смертельный удар по Сумам: журналисты показали разрушения в центре города

Информация о погибших и раненых уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия атаки РФ на Сумы

Последствия атаки РФ на Сумы / © Сумской горсовет

Российские войска 13 апреля около 10:15 нанесли ракетный удар по центру Сум.

Общественное показали, как выгладает конгресс-центр Сумского государсвенного университета, пострадавший от атаки РФ.

По состоянию на 12:00 известно о 21 погибшем и 34 раненых, пятеро из которых — дети. Атака повлекла за собой масштабные разрушения в центральной части города, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и нежилые здания.

На месте происшествия работают спасатели, медики и милиционеры.

В городе уже развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.

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