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- Украина
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Смертельный удар по Сумам: журналисты показали разрушения в центре города
Информация о погибших и раненых уточняется.
Российские войска 13 апреля около 10:15 нанесли ракетный удар по центру Сум.
Общественное показали, как выгладает конгресс-центр Сумского государсвенного университета, пострадавший от атаки РФ.
По состоянию на 12:00 известно о 21 погибшем и 34 раненых, пятеро из которых — дети. Атака повлекла за собой масштабные разрушения в центральной части города, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и нежилые здания.
На месте происшествия работают спасатели, медики и милиционеры.
В городе уже развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.