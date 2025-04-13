Смертельный удар по Сумам: журналисты показали разрушения в центре города

Последствия атаки РФ на Сумы / © Сумской горсовет

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Российские войска 13 апреля около 10:15 нанесли ракетный удар по центру Сум.

Общественное показали, как выгладает конгресс-центр Сумского государсвенного университета, пострадавший от атаки РФ.

По состоянию на 12:00 известно о 21 погибшем и 34 раненых, пятеро из которых — дети. Атака повлекла за собой масштабные разрушения в центральной части города, повреждена гражданская инфраструктура, жилые и нежилые здания.

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На месте происшествия работают спасатели, медики и милиционеры.

В городе уже развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Дата публикации 12:19, 13.04.25 Количество просмотров 51 Российская ракета ударила по центру Сум: 21 погибший, десятки раненых

Напомним, в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.