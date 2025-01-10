Смертельный удар по Запорожью: патрульная полиция показала видео первых минут атаки

Российские военные нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Момент атаки КАБами попал на видео, которое показали в патрульной полиции.

На кадрах видно, как правоохранители помогают пострадавшим.

"Патрульные оказывали медицинскую помощь травмированным, помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой. В то же время инспекторы перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей. На служебных автомобилях мы транспортировали раненых в больницы. Каждая минута была решающей для жизни людей", – говорится в сообщении.

Напомним:

8 января 2025 года российская армия ударила по промышленному району Запорожья в тот момент, когда местные жители собирались домой после работы. Они пользовались общественным транспортом.

Погибли 13 человек, пострадали 122 человека, в больницах находятся около 70 раненых.

Из них 11 в тяжелом состоянии — в отделениях интенсивной терапии. Другие пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что враг сознательно ударил по городу авиабомбами.

"Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине", – заявил Зеленский.

Патрульная полиция показала видео первых минут после удара по Запорожью

Читайте также: