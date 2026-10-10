Смертельный удар по Запорожью: Зеленский резко отреагировал и упрекнул в ослаблении давления

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью КАБ, который устроила Россия.

Об этом говорится в заявлении президента.

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«Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье. По состоянию на данный момент, к сожалению, известно о 12 погибших, среди них три ребенка. Все службы на местах, продолжаются поисково-спасательные операции. Ночью под ударами было 13 наших регионов. Есть разрушение жилых домов, инфраструктуры, железной дороги», — отметил он.

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По словам президента, «эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше вроде можно, что сбрасывать бомбы на города якобы можно».

«Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что войну нужно останавливать, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас наша дальнобойность это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут», — добавил Зеленский.

Атака по Запорожью — что известно

В Запорожье в результате российского авиаудара погибли 15 человек, среди них трое детей. Еще 16 человек получили ранения, в том числе двое детей, а судьба 12 человек остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ищут людей под завалами разрушенного дома.

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Последствия атаки / © Associated Press

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