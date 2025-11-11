Смертельный удар РФ по военным на Днепропетровщине: в 30-м корпусе рассказали новые детали

ВСУ

Российские войска действительно нанесли комбинированный удар по военнослужащим в центре одного из поселков на Днепропетровщине 1 ноября, когда те были собраны для проведения церемонии награждения.

Эту информацию подтвердил представитель 30-го отдельного корпуса морской пехоты Александр Завтонов в ответ на запрос «Общественного».

По словам спикера, обстоятельства трагедии были такими:

«По состоянию на сегодняшний день известно, что 1 ноября в одном из батальонов 35-й отдельной бригады морской пехоты планировалось проведение церемонии награждения военнослужащих. В момент, когда военнослужащие собирались на запад, был нанесен удар двумя ракетами „Искандер“ с кассетной боевой частью и двумя БПЛА „Гербера“».

В то же время Завтонов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, были ли военнослужащие информированы об обязательном присутствии на этой церемонии.

Александр Завтонов также объяснил механизм оповещения семей погибших и раненых. Военная часть передает данные о гибели в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), непосредственно занимающийся оповещением родных. Уведомление о ранении военнослужащих не производится.

Что известно?

Напомним, российские войска 1 ноября нанесли удар по украинским военным в глубоком тылу, когда те выстроились на плацу для награждения. Из-за этой атаки погиб 43-летний военный Владимир Святненко с позывным «Знахарь» — брат журналиста ТСН Дмитрия Святненко.

Впоследствии в 30-м корпусе морской пехоты ВМС ВСУ подтвердили информацию, что российские войска 1 ноября нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области. Удар пришелся на центр поселка, где не было размещено никаких военных плацов или объектов.

Также член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что построение военных во время действия режима военного положения, приводящие к гибели людей в результате ударов РФ, противоречит приказам высшего военного командования. Ответственные должны быть наказаны.

Как подтвердили родственники, среди погибших и раненых оказались морские пехотинцы 35-й бригады, собравшиеся для торжественного награждения. Военнослужащий 35-й бригады, который должен присутствовать на церемонии, рассказал о событиях в тот вечер на условиях анонимности.