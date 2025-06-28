Смертельный удар "Шахедов" по Одессе: Игнат рассказал особенности ночной атаки

Удар по Одессе 28 июня. / © Facebook/Геннадий Труханов

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Ночью на субботу, 28 июня, российские военные атаковали Shahed и беспилотниками-имитаторами Одессу. Ночной обстрел имел свои особенности.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ сообщил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, особенностью этой атаки стало ограниченное количество использованных дронов. Это довольно неожиданно по сравнению с предыдущими массированными налетами БПЛА.

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"Мы привыкли видеть атаки с участием 40, 50 или даже более 100 беспилотников, включая Shahed и имитаторов. На этот раз их было сравнительно немного - всего 23, и почти все из них были Shahed", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что основное направление атаки было с юга. Под прицелом русских дронов была Одесса и область.

Заметим, представитель Воздушных сил подтвердил, что один из дронов попал в жилой многоквартирный дом.

Напомним, в утреннем возведении ПС ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину 23 дронами . Основным направлением удара была Одесская область. Зафиксировано попадание БПЛА на одной локации в Одессе.

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Заметим, что посреди ночи во время воздушной тревоги ночью в Одессе произошли взрывы. Власти сообщили, что город атаковали российские дроны .

В результате российских обстрелов повреждена жилищная инфраструктура. В частности, один БпЛА попал в 21-этажное здание. Дрон влетел прямо в одну из квартир. Погибли супруги.

Дата публикации 12:27, 28.06.25 Количество просмотров 261 Одесситы не сдерживают эмоций! Взрыв за взрывом – что известно о жертвах атаки?