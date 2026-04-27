Смертельный ураган пронесся по Украине: есть погибшие, среди постраждавших ребенок — подробности
Из-за шквального ветра в Украине погибли три человека, восемь травмированы. В 19 регионах обесточены более 700 населенных пунктов.
В результате мощного шквального ветра в 19 регионах Украины погибли три человека, еще восемь получили травмы. По состоянию на данный момент обесточено более 700 населенных пунктов, а наибольшие разрушения получили Днепропетровская, Хмельницкая и Киевская области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По словам министра, летальные случаи зафиксированы в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Среди восьми пострадавших есть ребенок. Непогода повредила кровли десятков жилых домов, коммунальных учреждений, учебных заведений и частных автомобилей.
В частности, в Запорожье сильный ветер повредил крышу концертного зала во время выступления артиста. Спасатели ГСЧС оперативно демонтировали аварийные элементы конструкции, чтобы обезопасить зрителей.
За минувшие сутки подразделения ГСЧС совершили более 400 выездов. Основные усилия были направлены на:
распиловка и уборка сваленных деревьев;
демонтаж опасных конструкций;
оказание помощи пострадавшим.
По словам Клименко, полиция усилила патрулирование для регулирования дорожного движения в местах завалов. На заблокированных путях организованы объезды, обеспечивающие беспрепятственный доступ для спасательных и коммунальных служб.
По состоянию на 27 апреля возобновляемые работы продолжаются. Подразделения МВД помогают энергетикам возвращать свет в населенные пункты. Из-за того, что порывы ветра будут наблюдаться на большей части территории страны и сегодня, объявлен I уровень опасности (желтый). Граждан призывают быть максимально осмотрительными.
Непогода в Украине — последние новости
Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в Украине резко ухудшились погодные условия. Ненастье сопровождается порывами шквального ветра, который валит деревья. О последствиях стихии читайте в публикации ТСН.ua.
Кроме этого, из-за непогоды в Запорожье во время урагана дерево упало на легковой автомобиль, полностью раздавило его, что повлекло за собой гибель 39-летнего водителя.
А в Харькове и ряде населенных пунктов области произошли масштабные перебои с электроснабжением из-за непогоды. В городе отсутствует свет, не работает метро.