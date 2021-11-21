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Смертельный ураган в Киеве и появление пропавшей теннисистки Пэн Шуай. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Смертельный ураган в Киеве и появление пропавшей теннисистки Пэн Шуай. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Киеве во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину. Погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня. Читать дальше –>
  • Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после обвинения экс-премьера КНР в изнасиловании появилась на публике, о чем сообщили провластные СМИ КНР. Читать дальше –>
  • В Гааге сперва мирные протесты переросли в беспорядки, участники которых забросали полицию камнями и фейерверками, ранив пятерых силовиков. Читать дальше –>
  • В Европе к марту от осложнений COVID-19 могут умереть еще 500 тысяч человек, если в регионе не введут немедленные меры, заявила ВОЗ. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение все чаще уверяют сторонников в намерении американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Читать дальше –>
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