Смертельный ураган в Киеве и появление пропавшей теннисистки Пэн Шуай. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Киеве во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину. Погибшая была женой настоятеля храма Преображения Господня. Читать дальше –>
- Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после обвинения экс-премьера КНР в изнасиловании появилась на публике, о чем сообщили провластные СМИ КНР. Читать дальше –>
- В Гааге сперва мирные протесты переросли в беспорядки, участники которых забросали полицию камнями и фейерверками, ранив пятерых силовиков. Читать дальше –>
- В Европе к марту от осложнений COVID-19 могут умереть еще 500 тысяч человек, если в регионе не введут немедленные меры, заявила ВОЗ. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение все чаще уверяют сторонников в намерении американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Читать дальше –>