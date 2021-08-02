Смертельный ураган во Львове и скандал с нападением на танкер у Омана. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Во Львове во время урагана в Стрыйском парке дерево насмерть придавило 18-летнюю девушку и 20-летнего юношу. Читать дальше ->
- США и Великобритания поддержали позицию Израиля относительно ответственности Ирана за смертельное нападение на нефтяной танкер Mercer Street у Омана. Читать дальше ->
- В Мьянме руководство армии, которое шесть месяцев назад осуществило военный переворот, продолжило чрезвычайное положение и пообещало провести выборы через два года. Читать дальше ->
- Более трех тысяч украинцев нелегально мигрировали в Чешскую Республику в период с 1 января по 30 июня 2021 года. Читать дальше ->
- Во Франции гигантская панда Хуань Хуань из Китая родила детенышей-близнецов в зоопарке Боваль в Сент-Эньяне. Читать дальше ->