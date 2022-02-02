Смертельный ужин: в Черкасской области мужчина убил гостя

Тело мужчины обнаружили соседи.

В селе Красная Слобода произошла потасовка, в результате которой один из мужчин умер. Конфликт произошел, когда мужчины выпивали.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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В доме 61-летнего местного жителя обнаружили труп другого, 28-летнего мужчины. Тело обнаружили пришедшие в дом соседи.

Как установили правоохранители, между мужчинами возникла ссора во время застолья. 61-летний хозяин дома ударил 28-летнего мужчину по голове и драка продолжилась. В результате этих травм он погиб.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Сейчас мужчине выбирают меру пресечения.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Напомним, что в поселке Ивано-Франковское Яворивского района, недалеко от Львова, 45-летняя женщина зарезала своего 39-летнего сожителя. Убийство произошло в одном из местных частных домов.

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