"Смертельный выстрел был произведен с близкого расстояния": в полиции назвали причину гибели городского головы Кривого Рога

По заключению эсперта, мэр Кривого Рога совершил самоубийство.

В ГУ Нацполиции Днепропетровской области провели брифинг по поводу расследования обстоятельств и причин смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова. Следствие пришло к предварительному выводу, что глава Кривого Рога совершил самоубийство.

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Об этом рассказали на брифинге в Главном управлении Нацполиции области.

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. По заключению судмедэкспертов, сообщили на брифинге, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

Следователями с участием криминалистов в области баллистической экспертизы был проведен следственный эксперимент с вычетом возможной траектории выстрела. Результаты баллистической экспертизы свидетельствуют, что смерть Павлова наступила после одного выстрела с близкого расстояния.

27 августа 2021 года досудебное расследование по этому делу в связи с общественным резонансом было передано главному следственному управлению Нацполиции Украины. Сразу после принятия уголовного производства была создана следственно-оперативная группа.

В ходе расследования было допрошено более 80 человек из числа знакомых, родственников, близких и тех, у кого могла быть какая-то информация о мотивах самоубийства городского головы Кривого Рога. По обмылки с рук и лица покойного мэра были проведены судебные экспертизы, в соответствии с ними правоохранители утверждают, что смерть Павлова наступила в результате сквозного ранения — одного выстрела, именно с того оружия, которое было найдено рядом с телом городского головы.

"Экспертизой было установлено, что в крови Павлова алкоголя или наркотических веществ обнаружено не было ... Главным следственным управлением на основании экспертиз, показаний свидетелей и следственного эксперимента опровергнута версия умышленного убийства Павлова или инсценировка. На сегодняшний день рассматривается основная версия — самоубийство с мотивами, которые могут быть связаны с личной жизнью Павлова и его пребыванием на посту мэра. Не исключена версия "доведение до самоубийства", — сказал заместитель главы полиции Днепропетровской области Николай Батюк.

С целью установления причин самоубийства следователи получили в суде решения более чем на 50 телефонных номеров людей из окружения Криворожского городского головы, данные с телефонов которых помогли бы выяснить мотивы самоубийства Павлова.

В полиции подтвердили, что сейчас в Кривом Роге проводят обыски среди лиц близких к Павлову. Это — один из видов следственных действий в рамках этого уголовного производства для установления причин смерти городского головы Кривого Рога. Правоохранители изъяли технику, телефоны и другие носители, которые могли бы способствовать установлению причин и обстоятельств смерти Константина Павлова.

В полиции отметили, что после получения результатов всех экспертиз смогут говорить о причинах самоубийства Павлова и лицах, которые могли его к этому подтолкнуть.

Напомним, что правоохранители продолжают расследование гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлова. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительно, это было самоубийство, поскольку следствием установлены факты серьезных злоупотреблений в городе.

Скандальная смерть мэра Кривого Рога Константин Павлова — "Секретные материалы"

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