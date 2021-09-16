Смертельный взрыв в Карпатах: чудом уцелевший турист рассказал, как все произошло на самом деле

Смертельный взрыв в Карпатах: чудом уцелевший турист рассказал, как все произошло на самом деле

По словам Ореста Малыша, его друзья развели костер на месте, где уже до них его разжигали.

Один из членов туристической группы, пострадавшей от взрыва в Карпатах, рассказал, как все произошло.

По словам Ореста Малыша, взрыв произошел в тот момент, когда он пошел в лес за дровами. Именно так мужчине и удалось уцелеть.

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"Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и 2 наших детей. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше розводили его до нас. Сварили поесть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать", — рассказывает мужчина на своей странице в Facebook.

С этого момент, по словам Ореста Малыша, не прошло часов, как произошла трагедия, унесшая жизни двух мужчин.

"Где-то за 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте костра. Что именно взорвалось, мы не знаем", — отметил мужчина.

Напомним, вечером 15 сентября во Карпатах погибли двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет, еще четверо женщин получили ранения. Трагедия произошла, когда группа туристов грелась у костра, поскольку на том месте, где отдыхающие развели костер, прогремел взрыв. По словам полиции, взрыв мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

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