Украина
188
1 мин

Смертельный взрыв в квартире Харькова: названа причина

По предварительным данным, взрыв в харьковской многоэтажке имеет бытовое происхождение.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Спасатели

Спасатели / © Associated Press

Трагедия произошла в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва два человека погибли. По предварительному заключению экспертов, взорвалась газовоздушная смесь.

Об этом сообщили в полиции.

«В результате взрыва разрушены перекрытия между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших — мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось в Салтовском районе Харькова раздался взрыв в шестнадцатиэтажном жилом доме на пятом этаже. В результате были частично разрушены перекрытия между четвертым и шестым этажами.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

