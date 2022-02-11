Смертельный взрыв в Ровенской области: появились подробности и видео с места трагедии

Смертельный взрыв в Ровенской области: появились подробности и видео с места трагедии

Трагедия унесла жизни двух человек.

В Здолбунове произошел взрыв в частном доме. Погибли двое мужчин. Полицейские обнаружили на месте инцидента обломки боеприпаса.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Взрыв произошел около девяти вечера 10 февраля в частном доме по улице Вилы-3.

ГУНП в Рівненській області

Сотрудники взрывотехнической службы выяснили, что там взорвалась граната РГД-5. Смертельные травмы получили 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый. Кроме того, в результате происшествия были повреждены окна, стены и двери.

"С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм. По этому факту следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с боевыми припасами. Досудебное расследование продолжается. Боеприпасы отправлены на экспертизу, их происхождение устанавливается", – отметили в полиции.

Напомним, что в Запорожье мужчина ради забавы швырнул гранату на балкон многоэтажки.

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