Смерти и насилие в "Скелі": командование возмутило своей реакцией

Командование «Скелі» о смертях и насилии в полку

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Командование штурмового полка «Скеля» отказалось комментировать факты насилия и применения оружия против военнослужащих, пытавшихся самовольно покинуть воинскую часть.

Об этом командование сообщило в комментарии для «Слідство.Інфо».

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В «Скелі» отказались комментировать насилие относительно бойцов: что ответили

В ответ на официальный запрос журналистов «Слідства.Інфо» военнослужащие сослались на защиту национальной безопасности и отсутствие правовых оснований для предоставления данных.

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Журналисты хотели получить ответы на вопросы о трех резонансных инцидентах, среди которых — убийство мобилизованного Александра Завалова и ранение Аркадия Кукшина.

Однако командование подразделения отклонило просьбу уточнить обстоятельства гибели бойца, сообщить о наличии служебных проверок или предоставить информацию о сроках и должностях, на которых проходили службу фигуранты расследования — Александр Завалов, Максим Черевань и Аркадий Кукшин.

«Указанные сведения являются информацией с ограниченным доступом, поскольку содержат персональные данные, а также могут содержать служебную информацию, разглашение которой способно нанести вред интересам национальной безопасности, обороны государства или правам и законным интересам третьих лиц», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, трагедия с Александром Заваловым произошла 20 мая в центре одного из сел Кировоградской области. Мужчину привезли в ЦНАП под вооруженным конвоем для восстановления утраченного паспорта.

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По данным следствия, когда Завалов попытался сбежать через окно туалета, сопроводительный боец Максим Черевань сделал в его сторону четыре выстрела из штурмовой винтовки. Одно из ранений оказалось смертельным.

Другой фигурант материала, Аркадий Кукшин, получил огнестрельные ранения во время побега из учебного полигона в Сумской области, когда попал под обстрел патруля «Скелі». Пуля попала мужчине в ногу, а осколки ранили руку. Кукшину удалось оторваться от преследователей и подпольно удалить пулю с помощью медика. Впоследствии он нелегально пересек государственную границу и сейчас находится в Европе.

После публикации расследования Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по заявлению Кукшина о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Издевательство в полку «Скеля»: несколько известных случаев

Напомним, журналисты-расследователи «Слідство.Інфо» опубликовали факты жестокого обращения, увечий и убийств военнослужащих в тылу скандального штурмового полка «Скеля».

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Согласно расследованию, командиры подразделения устраивают охоту с применением оружия на бойцов, которые пытаются уйти от издевательств и неоказания медицинской помощи. В частности, в поселке Александровка сопроводительный боец застрелил мобилизованного Александра Завалова при попытке побега, после чего тот истек кровью.

Другой военный, Аркадий Кукшин, мобилизованный с нарушениями, получил два пулевых ранения от патруля во время бегства с полигона и был вынужден подпольно оперировать ногу и уехать за границу.

Также бывший инструктор подразделения рассказал о систематических избиениях мобилизованных, в частности женщин-бывших заключенных, и фальсификации увечий на полигонах. Сам он получил тяжелые травмы от действий родственника руководителя полигона и повторного нападения в Днепре, однако правоохранительные органы долгое время не открывали уголовных производств по его заявлениям.

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