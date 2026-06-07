Смерти в первые недели службы: Решетилова прокомментировала ситуацию в "Скале"

"Скала"

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По данным журналистов, пятеро бойцов штурмового полка «Скала» скончались в течение первых двух недель службы. Родственники погибших заявляют, что на их телах были признаки насилия, однако в самом подразделении это отрицают. Ситуацию прокомментировала военная омбудсменка Украины Елена Решитилова, длительное время работающая с этим подразделением.

Об этом пишет «Общественное».

По ее словам, первые сигналы о возможных нарушениях появились еще около года назад.

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«Все началось, наверное, год назад, когда ко мне поступило сообщение об избиении военнослужащих на полигоне „Скалы“. Той же ночью я выехала на полигон. Там у меня была очень конфликтная ситуация, и я не смогла тогда забрать избитых», — рассказала она.

После этого, по ее словам, пришлось докладывать о ситуации президенту. К реагированию присоединились командование и Военная служба правопорядка.

«Вместе с Военной службой правопорядка мы выезжали и забирали, иногда силой, находившихся там военнослужащих. Ситуация была сложной», — отметила она.

Несмотря на это, она решила не ограничиваться передачей дела правоохранителям.

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Я могла просто написать доклад и сказать, что это дело правоохранительных органов. Но я понимаю, что в этом полку служат люди, рассчитывающие на мою защиту и выполняющие очень сложные боевые задачи. Я должен находить путь, как им помогать», — подчеркнула она.

В то же время она подчеркнула, что не все проблемы системны для подразделения.

«Мы поняли, что избивавшие военнослужащих — это отдельная группа. Один из них уже привлечен к уголовной ответственности, еще один погиб в бою. По другим возбуждены уголовные производства», — сообщила она.

Также она обратила внимание, что, несмотря на критику в соцсетях, военные полка выполняют сложные задачи на фронте.

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«Пока несется хейт на 'Скала', очень часто заслуженный, эти люди работают по разным направлениям — кажется, на девяти — и выполняют очень сложные задачи. И это правда», — добавила она.

Пока обстоятельства смертей военных и возможные случаи насилия продолжают выяснять правоохранители.

Напомним, в марте 2026 года в полку «Скала» скончались по меньшей мере пять мобилизованных, большинство — в первые дни или недели службы. В подразделении это объясняют болезнями, якобы не обнаруженными ВЛК, а также отдельными инцидентами, в частности падением из дерева. Родственники погибших заявляют о следах избиения и странных обстоятельствах смерти. Часть случаев расследуют правоохранители, в том числе по подозрению в насильственной смерти.

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