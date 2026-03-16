Смертное ДТП на Ивано-Франковщине: водитель сбил двух девушек и скрылся (фото)
Одна девушка погибла на месте, другая с травмами госпитализирована в больницу.
Полицейские Ивано-Франковской области оперативно разыскали водителя, который совершило смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Водитель автомобиля 15 марта в селе Заречье Делятинской территориальной громады совершил наезд на двух девушек и покинул место происшествия. Одна девушка погибла на месте, другая с травмами госпитализирована в больницу.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.
«Полицейские предварительно установили, что на одной из улиц населенного пункта неустановленный автомобиль допустил наезд на двух девушек-пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части дороги, после чего водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии 17-летняя местная жительница погибла на месте, а ее 23-летняя сестра получила телесные повреждения и каретой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
Благодаря первоочередным розыскным мероприятиям полицейские в течение часа разыскали транспортное средство и виновника аварии по месту жительства.
Водителем-беглецом оказался 29-летний военнослужащий. Кроме того, полицейские установили, что он находится в розыске, поскольку самовольно покинул воинскую часть.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
