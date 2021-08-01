Смертность на воде: в июле на водоемах Украины утонули почти 400 человек, из них более 40 — дети

Смертность на воде: в июле на водоемах Украины утонули почти 400 человек, из них более 40 — дети

С начала года зафиксировано более 900 случаев утопления.

В июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха возле водоемов и не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на ответственность отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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