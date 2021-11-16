Смертность от коронавируса может продолжать расти после стабилизации заболеваемости - Ляшко

Вакцинированные лица госпитализируются в пять раз реже невакцинированных

Смертность от коронавируса в Украине, которая 16 ноября установила новый рекрод, может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сегодня у нас новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных случаев среди больных, которым был диагностирован COVID - 838. Стоит понимать, что смертность является "отложенным" показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости. Почему так происходит? Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация, и через некоторое время после регистрации и госпитализации случае может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти среди умерших в октябре составлял 14 дней", — пояснил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что за последние три месяца 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. Данные за последние три месяца также указывают и на то, что вакцинированные лица госпитализируются в 5,2 раза реже невакцинированных, подчеркнул министр.

Он также проинформировал, что по состоянию на сегодня в системе здравоохранения есть более 78 тыс. коек, выделенных под COVID-19, из них занято более 49 тыс. В общем по стране процент занятых коек с кислородом составляет 64%.

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