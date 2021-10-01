Смертоносная ревность: на Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой (фото)

Конфликт между бывшими супругами закончился смертью обоих.
В поселке Печенежин, что вблизи Коломыи, Ивано-Франковской области 45-летний мужчина из ревности зарезал бывшую жену, а затем покончил с собой.
Об убийстве полицейским в четверг, 30 сентября, сообщил 72-летний отец покойной, информирует пресс-служба области.
"45-летний прикарпатец пришел в дом бывшей жены, где на почве длительных неприязненных отношений совершил конфликт. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им несколько ударов 45-летней женщине в область спины, от которых она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
После содеянного мужчина совершил самоубийство, также зарезав себя ножом.
Следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, один из которых с отметкой "Самоубийство".
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Тернопольской области мужчина убил свою 28-летнюю жену, а потом взорвал себя. По словам знакомых погибших, супруги были в процессе развода и в семье часто возникали конфликты.