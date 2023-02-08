Смертоносное землетрясение в Турции коснулось 2 украинских АЭС — Энергоатом

Украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера, сообщили в "Энергоатоме".

Эхо мощного землетрясения, которое прокатилось 6 февраля по Турции, почувствовали и в Украине. Незначительные толчки коснулись Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Это зафиксировали системы сейсмического мониторинга.

Об этом сообщает "Энергоатом".

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В компании отмечают, что оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.

Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

"Все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. При выборе площадок для строительства выбирались те участки, где наиболее безопасно. Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов", — сказал он.

Также он добавил, что на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков : при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

"Работы по исследованию сейсмической опасности НАЭК "Энергоатом" были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирование Украины. Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблока", — сказано в сообщении.

Напомним, по последней информации, из- за землетрясения в Турции более 7000 погибших, более 40 000 пострадавших, 400 тысяч граждан были вынужденно переселены. Разрушены более 6 тысяч объектов инфраструктуры.

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