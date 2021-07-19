Смешивание разных вакцин от коронавируса: врач объяснил, когда такая возможность появится в Украине

Смешивание разных вакцин от коронавируса: врач объяснил, когда такая возможность появится в Украине

Все вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса.

Комбинировать вакцины от коронавируса теоретически возможно, но при определенных условиях. Для этого нужно не только решения Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает OBOZREVATEL.

Инфекционист отметил, что для смешивания вакцин от коронавируса необходимо учитывать и тип обоих препаратов.

"Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хорошего иммунитета. Поэтому взаимозаменяемость возможна", — сказал Петров.

Однако, по его словам, сейчас в Украине такая возможность недоступна и по техническим причинам. Поскольку прежде всего необходимо изменить опционал электронного здравоохранения Helsi.

"В Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной. Сейчас врач не сможет вам внести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам впервые, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть чисто технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозамену вакцины", — пояснил медик.

Кроме того, инфекционист призвал украинцев прививаться любым доступным вариантом вакцины, поскольку все они защищают от тяжелого течения заболевания.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

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