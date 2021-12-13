Сметрельное ДТП из Infiniti в Харькове: стало известно, с какой скоростью "летел" 16-летний водитель

Стали известны результаты автотехнической экспертизы.
В Харькове стали известны результаты автотехнической экспертизы, определившей скорость движения автомобиля Infiniti, спровоцировавшей ДТП на проспекте Гагарина, в результате которой погиб один человек, а трое получили травмы.
Об этом в соцсети сообщил защитник потерпевших Игорь Черняк.
"В ходе расследования было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего Николая Харьковского составила 180 км/ч", — сообщил адвокат.
Напомним, что ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина.
Читайте также:
- "Назывался другим именем и пытался скрыться из больницы": прокурор рассказал о водителе, совершившем ДТП в Харькове
- Все, что известно об аварии и 16-летнем "мажоре"
- Тайм-менеджмент на высоте: в Харькове водитель управлял авто и брился (видео)
- Почти Цезарь: в Харькове маршрутщик управлял автомобилем и играл в игры на телефоне (видео)