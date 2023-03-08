Смеялись и снимали видео в ТікТок: в Черкасской области 14-летние школьники поиздевались над могилой защитника Украины

В селе Ивахны Уманского района Черкасской области четверо 14-летних школьников поиздевались над могилой защитника Украины. Они сорвали флаг, громко смеялись и опубликовали видео в ТікТок.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Подростки ночью пришли на кладбище, где похоронен защитник Украины. Они сорвали с его могилы флаг и громко смеялись. Все это несовершеннолетние снимали на видео, опубликованном в ТікТок.

Полиция установила причастных к преступлению. Ими оказались двое парней и две девушки, в возрасте 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где они вместе с родителями дали показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы.

Фото: Фото из социальных сетей

По этому факту открыто производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 5 лет ограничения свободы или до 7 лет тюрьмы.

Черкасские издания пишут, что местные жители возмущены поступком подростков и опубликовали их фото в социальных сетях.

Фото: Фото из социальных сетей

Люди требуют наказать подозреваемых и их родителей. Известно, что школьники поиздевались над могилой защитника Михаила Легенчука, погибшего 19 октября 2022 года во время вражеского минометно-артиллерийского обстрела.

Напомним, в Одессе задержали 22-летнего парня, снявшего с фасадов домов 13 флагов Украины. Он объяснил, что планировал продать флаги на рынке.

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